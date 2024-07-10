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Сегодня, 07:57

Личка: «Трансферная политика «ПСЖ» и «Манчестер Сити» чем-то похожа на «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о трансферной политике «Зенита» и «Динамо».

«Под свое столетие у «Зенита» большое желание продолжить серию из чемпионств. Они могут себе позволить трансферы за 15-20 миллионов евро. Это нормально. Посмотрите на «ПСЖ» во Франции и на «Манчестер Сити» — они делают такие же трансферы, их трансферная политика чем-то похожа на «Зенит».

Задача «Динамо» — работать, пользоваться каждым моментом, догонять «Зенит». Я не могу подойти к Гафину и сказать: «Дим, купи, пожалуйста, мне центрального защитника за 15 миллионов евро». Он скажет: «Нет». Мы будем работать, чтобы цепляться за каждый шанс и показать лучше результат, чем в прошлом сезоне.

На какой клуб похожа трансферная политика «Динамо»? Не знаю, тяжело сказать. Мы — «Динамо». (Смеется)», — цитирует «РБ Спорт» Личку.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Марцел Личка
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