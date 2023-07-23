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Сегодня, 17:37

Личка — о будущем Захаряна в «Динамо»: «Сегодня — одна команда, в другой день — другая»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна в московской команде.

— Вы готовы отпустить Захаряна?

— Я, как тренер, нет. Но понятно, что в плане развития карьеры молодого игрока желаю ему наилучшего.

— Насколько вероятно, что он покинет «Динамо»?

— Тяжело сказать. Сегодня — одна команда, в другой день — другая. Если придет официальное предложение, то это будут решать другие люди. Мне каждый день что-то говорят — то про «Галатасарай», то про другие команды. Я видел в новостях «Галатасарай». Поэтому я на следующий день начал шутить с Захой. Арсен — один из больших талантов российского футбола. В плане его развития будет отлично сделать шаг в Европу. Это отличный шанс развивать карьеру. Конечно, как тренер, я хочу оставить его в своей команде.

— Вы в курсе об официальных предложения по Захаряну?

— Нет.

— Вы достаточно легко говорите о возможном уходе Захаряна.

— Надо всегда на все смотреть позитивно. Моя работа — это сделать хорошего футболиста. Пробовать дать шанс молодым игрокам. Надо всегда искать позитив. Это футбол, это жизнь. Когда ты работаешь в маленьком клубе и у тебя сверкнул игрок, то его сразу же заберет команда посильнее. Я уже привык.

В воскресенье, 23 июля, Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
Марцел Личка
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