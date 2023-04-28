КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:03

Личка: «Зенит» — другой уровень в РПЛ, хотелось бы в ЛЧ на них посмотреть»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о командах чемпионата России.

«В чемпионате России много хороших команд, которые показывают классную игру. Понятно, что есть «Зенит», это команда другого уровня, хотелось бы посмотреть на них в Лиге чемпионов. Думаю, они могли бы достичь успеха в Европе, сейчас команда очень сильна. Есть «Спартак», который очень прибавил при Абаскале. «Локомотив», который весной стал совершенно другим — у них не только новый тренер, но и новые игроки. «Ростов» играет в хороший, интенсивный футбол при схеме 4-3-3. Еще есть «Динамо» и «Краснодар» — люблю играть против таких команд, потому что они показывают хороший футбол, как в Европе: розыгрыши через вратаря, комбинации. Всегда буду поддерживать тренеров, чьи команды играют в такой футбол», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 24 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-zenit-drugoj-uroven-v-rpl-hotelos-by-v-lch-na-nih-posmotret/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Слишком много крови. «Вампир» из ВАДА разрушил карьеру венгерского пловца
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали
Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Каховского водохранилища
Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селихов рассказал об адаптации Дуарте и Тавареша в «Спартаке»

Нобоа: «У меня есть мнение о судействе, но я не арбитр, а футболист»