Личка: «Зенит» — другой уровень в РПЛ, хотелось бы в ЛЧ на них посмотреть»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о командах чемпионата России.

«В чемпионате России много хороших команд, которые показывают классную игру. Понятно, что есть «Зенит», это команда другого уровня, хотелось бы посмотреть на них в Лиге чемпионов. Думаю, они могли бы достичь успеха в Европе, сейчас команда очень сильна. Есть «Спартак», который очень прибавил при Абаскале. «Локомотив», который весной стал совершенно другим — у них не только новый тренер, но и новые игроки. «Ростов» играет в хороший, интенсивный футбол при схеме 4-3-3. Еще есть «Динамо» и «Краснодар» — люблю играть против таких команд, потому что они показывают хороший футбол, как в Европе: розыгрыши через вратаря, комбинации. Всегда буду поддерживать тренеров, чьи команды играют в такой футбол», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 24 тура.