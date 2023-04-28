Личка: «Моя задача — чтобы болельщик не выключил телевизор на 15-й минуте матча «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.

«Понятно, что результат важен, но и не следует забывать о том, чтобы болельщикам нравилась твоя игра. Нам забивают много мячей, наша защита не такая сильная, как наше нападение. Мы забиваем много мячей, поэтому нейтральным футбольным болельщикам, думаю, интересно наблюдать за нашей командой. Мне нравится наш футбол. Важно, чтобы болельщик, смотря матчи «Оренбурга», не выключил телевизор на 15-й минуте, потому что игра неинтересна. Это моя задача», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 24 тура.