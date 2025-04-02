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2 апреля, 19:00

Личка заявил, что Дзюба был бы полезен «Динамо»

Руслан Минаев
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка считает, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба смог бы принести пользу бело-голубым.

«Несмотря на возраст, Дзюба отлично справляется со своей задачей на поле. Понятно, что от него нельзя требовать игры в прессинг, но он очень хорошо держит мяч, играет спиной», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Тренер отметил, что пока рано думать о потенциальном переходе Дзюбы в «Динамо».

«Ближе к лету посмотрим — нужно собрать мнение спортивного директора, руководства клуба и уже потом принимать решение», — сказал он.

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36-летний Дзюба в этом сезоне забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 16 матчах за «Акрон». Контракт форварда истекает летом 2025 года.

Источник: РБ Спорт
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Артем Дзюба
Марцел Личка
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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