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Сегодня, 14:42

Марцел Личка заявил, что тратит около 50 тысяч рублей в месяц

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих примерных тратах в месяц на жизнь в Москве.

По словам чешского тренера, он не любит совершать дорогие покупки, чтобы показать свое богатство.

«Футболист «Зенита» тратит 300 евро в месяц? Он тратит 300, а я — примерно 500 евро в месяц. У нас на базе есть завтрак и обед, значит, я не теряю деньги на еду. Только вечером могу сходить в «Ашан» и купить себе все, что захочу, либо останусь поесть», — цитирует Личку Sport24.

47-летний специалист возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Ранее он работал главным тренером в «Оренбурге» и брестском «Динамо».

После 13 туров бело-голубые с 26 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка

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