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Сегодня, 21:27

Маргасов мог сменить команду до продления контракта с «Сочи»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов до продления соглашения с сочинским клубом мог сменить команду. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, во многом продление соглашения с «Сочи» было обусловлено тем, что к футболисту проявляли интересы другие клубы РПЛ. Также отмечается, что стороны не назвали сроки нового договора из соображений конфиденциальности.

В минувшем сезоне Маргасов провел за сочинцев 26 матчей и отметился одной результативной передачей.

«Сочи» занял 10-е место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23, набрав 38 очков за 30 туров.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005154208_margasov_mog_smenit_komandu_do_perepodpisaniya_kontrakta_s_sochi
Тимофей Маргасов
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