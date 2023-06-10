Маргасов мог сменить команду до продления контракта с «Сочи»

Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов до продления соглашения с сочинским клубом мог сменить команду. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, во многом продление соглашения с «Сочи» было обусловлено тем, что к футболисту проявляли интересы другие клубы РПЛ. Также отмечается, что стороны не назвали сроки нового договора из соображений конфиденциальности.

В минувшем сезоне Маргасов провел за сочинцев 26 матчей и отметился одной результативной передачей.

«Сочи» занял 10-е место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23, набрав 38 очков за 30 туров.