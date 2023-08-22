Маричаль объяснил, почему голосовал за Бальбуэну на выборах капитана «Динамо»

Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна является очень опытным футболистом, поэтому уругваец Николас Маричаль, играющий на той же позиции, проголосовал за него на выборах капитана московского «Динамо».

«Очень комфортно играть в паре с Фабианом, у него очень большой опыт, мы говорим на одном языке, он очень много подсказывает, я считаю, что у нас очень хорошая связка. В голосовании на капитана мы выбирали нескольких игроков, в том числе Бальбуэну я тоже указал. Потому что он очень опытный, он заслуживает быть капитаном, постоянно подсказывает», — приводит слова Марчиаля ТАСС.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.