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Сегодня, 11:11

Маричаль объяснил, почему голосовал за Бальбуэну на выборах капитана «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна является очень опытным футболистом, поэтому уругваец Николас Маричаль, играющий на той же позиции, проголосовал за него на выборах капитана московского «Динамо».

«Очень комфортно играть в паре с Фабианом, у него очень большой опыт, мы говорим на одном языке, он очень много подсказывает, я считаю, что у нас очень хорошая связка. В голосовании на капитана мы выбирали нескольких игроков, в том числе Бальбуэну я тоже указал. Потому что он очень опытный, он заслуживает быть капитаном, постоянно подсказывает», — приводит слова Марчиаля ТАСС.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с бело-голубыми и на протяжении сезона выступал на правах аренды за «Коринтианс». Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/18557289
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Николас Маричаль
Фабиан Бальбуэна
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