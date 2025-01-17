Маричаль отреагировал на попадание в команду лучших латиноамериканцев до 23 лет, играющих в Европе

Защитник «Динамо» Николас Маричаль в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание в сборную лучших латиноамериканских футболистов до 23 лет, играющих в Европе по версии Sofascore.

— Ты знаешь, что попал в сборную лучших игроков Латинской Америки за 2024 год среди футболистов до 23 лет, выступающих в Европе?

— Да, это хорошая, позитивная новость для меня, равно как и для Угальде, который тоже оказался в этой команде. Важное событие быть в числе 11 лучших за год. Очень рад этому!

23-летний уругвайский футболист играет за «Динамо» с 2022 года. В текущем сезоне Маричаль провел за бело-голубых 22 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.