Маричаль считает, что Захарян заслужил переход в «Реал Сосьедад»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль считает, что российский полузащитник Арсен Захарян заслужил переход в испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад».

«Я считаю, что очень хорошо, что Захарян переходит в такой клуб. Это топ-клуб испанской лиги. Я считаю, что он этого заслуживает, для него это будет большой опыт. Я ему желаю всего наилучшего, чтобы он играл в составе и добивался успехов с новой командой. Я не был удивлен тому, что именно такой клуб заинтересовался Захаряном. Это хорошо, что такой опыт есть, что человек переходит из России в одну из топ-лиг. Я за него очень рад, желаю всего наилучшего», — приводит слова Маричаля ТАСС.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.