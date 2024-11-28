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Сегодня, 18:25

Маричаль считает «Краснодар» лучшей командой РПЛ

Камила Абдурахманова
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23-летний уругвайский защитник «Динамо» Николас Маричаль считает «Краснодар» лучшей командой первой части нынешнего сезона.

«В настоящий момент «Краснодар» — лучшая команда чемпионата. По тому, как они играют, по результату — они не просто так находятся на верхних строчках. С кем было тяжелее? Наверное, с «Краснодаром». Играть на выезде непросто, но они победили. Пожалуй, для меня Кордоба лучший футболист лиги прямо сейчас. Очень мощный нападающий, невероятно быстрый. Но что еще важнее, он всегда играет на команду. По крайней мере из того, что я видел по телевизору, он постоянно активно перемещается по полю», — заявил Маричаль Metaratings.ru.

«Динамо» после 16 туров в текущем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 31 очком, уступая лидирующему «Зениту» восемь баллов, а «Краснодару» — семь.

Источник: Metaratings.ru
Джон Кордоба
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Николас Маричаль
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