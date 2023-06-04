Марин заявил, что Личка заслуживает награду лучшему тренеру РПЛ сезона-2022/23

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин заявил, что главный тренер команды Марцел Личка достоин награды лучшего тренера РПЛ по итогам-сезона-2022/23.

«Считаю, что Марцел Личка — лучший тренер сезона в РПЛ, он полностью заслужил эту награду. Он за сезон вывел команду в Премьер-лигу, а сейчас мы добились 7-го места. Это было бы счастьем и торжеством справедливости для нас всех, для «Оренбурга», если бы Марцел в конечном итоге получил эту награду. Жаль, что его не номинировали, ведь он полностью это заслуживает», — приводит слова Марина Sport24.

«Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.