Марин заявил, что не был удивлен уходу Лички из «Оренбурга»

Сегодня, 12:51
Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, как команда отреагировала на уход главного тренера Марцела Лички.
«В уходе Марцела не было ничего удивительного. Он как тренер провел хороший сезон с командой. Мы понимали, что есть большая вероятность, что он уйдет. К тому же в конце сезона уже было много слухов на этот счет. В итоге он ушел. Наверное, так будет лучше для него», — цитирует Марина Metaratings.ru.
В июне Личка покинул пост главного тренера «Оренбурга» и возглавил «Динамо».
В минувшем сезоне оренбургская команда под руководством чешского специалиста заняла 7-е место в турнирной таблице РПЛ.