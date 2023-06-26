Марин заявил, что не был удивлен уходу Лички из «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, как команда отреагировала на уход главного тренера Марцела Лички.

«В уходе Марцела не было ничего удивительного. Он как тренер провел хороший сезон с командой. Мы понимали, что есть большая вероятность, что он уйдет. К тому же в конце сезона уже было много слухов на этот счет. В итоге он ушел. Наверное, так будет лучше для него», — цитирует Марина Metaratings.ru.

В июне Личка покинул пост главного тренера «Оренбурга» и возглавил «Динамо».

В минувшем сезоне оренбургская команда под руководством чешского специалиста заняла 7-е место в турнирной таблице РПЛ.