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Сегодня, 12:51

Марин заявил, что не был удивлен уходу Лички из «Оренбурга»

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, как команда отреагировала на уход главного тренера Марцела Лички.

«В уходе Марцела не было ничего удивительного. Он как тренер провел хороший сезон с командой. Мы понимали, что есть большая вероятность, что он уйдет. К тому же в конце сезона уже было много слухов на этот счет. В итоге он ушел. Наверное, так будет лучше для него», — цитирует Марина Metaratings.ru.

В июне Личка покинул пост главного тренера «Оренбурга» и возглавил «Динамо».

В минувшем сезоне оренбургская команда под руководством чешского специалиста заняла 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/marin-v-ukhode-lichki-ne-bylo-nichego-udivitelnogo-uzhe-v-konce-sezona-bylo-mnogo-slukhov-na-etot-schyot-261540/
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