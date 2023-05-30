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Сегодня, 17:50

Игрок «Оренбурга» Марин: «Ради комфортной жизни в России для меня нет никаких проблем получить паспорт РФ»

Алина Савинова
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Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин рассказал, что не против получить российское гражданство для более удобного проживания в РФ.

«Если брать гражданство для игры за сборную России, то нет — я уже заигран за команду Коста-Рики. Однако ради комфортной жизни в России для меня нет никаких проблем получить паспорт РФ. Мне и моей семье комфортно в вашей стране и нравится жить в Оренбурге», — приводит Sport24 слова Марина.

Коста-риканский футболист выступает за «Оренбург» с 2022 года. В это сезоне 25-летний полузащитник провел за оренбуржцев 24 матча в РПЛ, отметился 7 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-30-marin-radi-komfortnoy-zhizni-v-rossii-dlya-menya-net-nikakikh-problem-poluchit-pasport-rf
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