Марио Фернандес назвал свое любимое слово на русском языке

Защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал свое любимое слово на русском языке.

«Сложные я не учил, запоминал только самые простые! О, я обожаю «Спасибо»! Говорю его чаще других остальных слов», — заявил Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.