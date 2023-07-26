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Сегодня, 14:49

Марио Фернандес назвал свое любимое слово на русском языке

Виталий Косик
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес назвал свое любимое слово на русском языке.

«Сложные я не учил, запоминал только самые простые! О, я обожаю «Спасибо»! Говорю его чаще других остальных слов», — заявил Фернандес в интервью клубной пресс-службе.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Контракт со спортсменом действует до конца сезона-2023/24 с возможностью продления на еще один год.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ebcK20LWckQ
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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