Metaratings: Марио Фернандес не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес не выйдет на поле в оставшихся матчах текущего сезона из-за полученного ранее повреждения, сообщает Metaratings.

По данным источника, в руководстве петербургского клуба пока не приняли решение по будущему 33-летнего футболиста. Есть вероятность, что игрок продолжит выступать за сине-бело-голубых.

Фернандес перешел в «Зенит» летом прошлого года. В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие в 12 встречах и не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2025 года.