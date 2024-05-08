Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:25

Metaratings: Марио Фернандес не выйдет на поле в оставшихся матчах сезона

Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Фланговый защитник «Зенита» Марио Фернандес не выйдет на поле в оставшихся матчах текущего сезона из-за полученного ранее повреждения, сообщает Metaratings.

По данным источника, в руководстве петербургского клуба пока не приняли решение по будущему 33-летнего футболиста. Есть вероятность, что игрок продолжит выступать за сине-бело-голубых.

Фернандес перешел в «Зенит» летом прошлого года. В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие в 12 встречах и не отметился результативными действиями. Действующий контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Metaratings
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Читайте также
В Закарпатье силой мобилизовали футболиста команды «Хуст»
Стала известна часть команд, которая сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Полузащитник «Факела» Якимов: «В оставшихся матчах будем ложиться костьми на поле»

Дасаев: «РПЛ стала интереснее. У трех команд есть шансы на чемпионство»