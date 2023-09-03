Марио Фернандес прибежал со скамейки, чтобы отпраздновать гол «Зенита» в ворота ЦСКА

Защитник «Зенита» Марио Фернандес активно отпраздновал гол в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.

32-летний бразилец покинул поле на 82-й минуте — его заменили на Андрея Мостового. Шесть минут спустя Дуглас Сантос сравнял счет после углового, а Фернандес добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол в ворота бывшей команды.

В летнее трансферное окно Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, подписал контракт с «Зенитом».