Марио Фернандес проходит медицинское обследование для завершения перехода в «Зенит»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Марио Фернандес в ближайшее время должен будет завершить переход в клуб из Санкт-Петербурга.
«Он проходит медицинское обследование», — сообщил Медведев.
11 июля «СЭ» сообщал, что Фернандес в ближайшие дни должен пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с «Зенитом».
По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА.