Сегодня, 15:33
Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что думает о слухах о его лишнем весе.
— После появления новостей о вашем скором переходе появились различные негативные слухи, связанные с вами. Как вы к ним отнеслись? Собираетесь ли бороться с этим в суде?
— Действительно, новостей было очень много и, думаю, что я не все смог посмотреть и прочитать. Но все это была одна большая ложь. От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже сказанному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на «Зените».
— Вы понимаете, откуда вообще идут корни всех слухов по поводу вашего лишнего веса? Кто и зачем это делал?
— Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать. Самое важное, что я знаю правду, моя семья ее знает, Бог ее знает. У меня уже была возможность рассказать правду, а то была ложь. Откуда пошла — не знаю.
Перед подписанием соглашения с «Зенитом» сообщалось, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом, но 18-июля пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, в котором показала, сколько весит Фернандес. Также сам защитник опровергал информацию, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.