Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:33

Фернандес — об информации о лишнем весе: «От тех новостей мне стало очень грустно»

Гоша Чернов
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что думает о слухах о его лишнем весе.

— После появления новостей о вашем скором переходе появились различные негативные слухи, связанные с вами. Как вы к ним отнеслись? Собираетесь ли бороться с этим в суде?

— Действительно, новостей было очень много и, думаю, что я не все смог посмотреть и прочитать. Но все это была одна большая ложь. От тех новостей, которые до меня доходили, мне стало очень грустно. Но у меня уже была возможность рассказать правду, и добавить к уже сказанному мне нечего. Сейчас я полностью сфокусирован на «Зените».

— Вы понимаете, откуда вообще идут корни всех слухов по поводу вашего лишнего веса? Кто и зачем это делал?

— Совершенно не представляю, откуда появились эти новости. Если честно, даже не хочу знать. Самое важное, что я знаю правду, моя семья ее знает, Бог ее знает. У меня уже была возможность рассказать правду, а то была ложь. Откуда пошла — не знаю.

Перед подписанием соглашения с «Зенитом» сообщалось, что у 32-летнего бразильца есть проблемы с лишним весом, но 18-июля пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, в котором показала, сколько весит Фернандес. Также сам защитник опровергал информацию, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.

Марио Фернандес
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Минобороны сообщило о нанесении ударов возмездия в районах Одесской области
Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы
Умер сыгравший в фильме «Республика ШКИД» актер Вячеслав Голубков
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Газзаев — о Марио Фернандесе в «Зените»: «Не могу назвать его предателем»
Барбоза заявил, что «Зенит» не сделал официального предложения по вингеру «Бенфики» Нересу
Газзаев объяснил, почему «Зениту» будет сложно вновь стать чемпионом
«Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева
Фернандес о смене позиции: «Если тренер хочет видеть меня в центре или слева, я должен быть готов»
Джикия: «Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли отказаться от маски»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марио Фернандес объяснил задержку с представлением в качестве игрока «Зенита»

РПЛ: кто комментирует матчи 1 тура чемпионата России