Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:18

Марио Фернандес станет девятым бразильцем в составе «Зенита»

Кирилл Бурдаков
Статистик
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» в статусе свободного агента. Российский футболист бразильского происхождения станет девятым бразильцем в составе петербургского клуба на момент старта сезона-2023/24.

Кроме него сейчас в команде находятся защитники Дуглас Сантос, Родригао и Ренан, полузащитники Вендел, Ду Кейрос, Клаудиньо и Мантуан, а также нападающий Малком.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июня 2012 года, в июне 2022 года защитник объявил о приостановке карьеры. Футболист провел за армейцев 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Вместе с красно-синими защитник трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны.

В 2016 году Фернандес получил российский паспорт, а в 2017 году дебютировал за сборную России. В 2018 году футболист вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Все бразильские футболисты в составе «Зенита»:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

н. Халк

2012-2016

148

76

з. Дуглас Сантос

2019-н.в.

145

4

н. Малком

2019-н.в.

108

42

п. Вендел

2020-н.в.

88

15

п. Клаудиньо

2021-н.в.

61

15

п. Жулиану

2016-2017

42

17

п. Маурисиу

2016-2017

42

4

п. Эрнани

2017-2019

37

1

п. Густаво Мантуан

2022-н.в.

29

6

з. Родригао

2022-н.в.

26

1

н. Юри Алберто

2022

15

6

з. Роберт Ренан

2023-н.в.

10

0

в. Иван

2022

4

-5

п. Ду Кейрос

2023-н.в.

0

0
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новая роль Семака, интрига вокруг Кузяева и Вендела. «Зенит» серьезно обновляется
На Уимблдоне запретили секс, а комнату для уединения вернули верующим
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Агент Барбоза: «Из-за истории с ЦСКА некоторое время будет давление на Фернандеса в «Зените»
Фернандес не обойдет Семака по матчам за ЦСКА. У них равенство с главным тренером «Зенита»
Канчельскис — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «На закате карьеры Марио хочет заработать деньги»
«Зенит» увел Фернандеса у ЦСКА! Подробности перехода
«Маккаби» из Тель-Авива подписал нападающего «Пари НН» Милсона
Переход Фернандеса в «Зенит» — шок. Сразу по трем причинам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА

Дьяков отреагировал на высказывание Шунина в адрес Йокановича