Марио Фернандес станет девятым бразильцем в составе «Зенита»

Сегодня, 15:18
Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» в статусе свободного агента. Российский футболист бразильского происхождения станет девятым бразильцем в составе петербургского клуба на момент старта сезона-2023/24.
Кроме него сейчас в команде находятся защитники Дуглас Сантос, Родригао и Ренан, полузащитники Вендел, Ду Кейрос, Клаудиньо и Мантуан, а также нападающий Малком.
Марио Фернандес выступал за ЦСКА с июня 2012 года, в июне 2022 года защитник объявил о приостановке карьеры. Футболист провел за армейцев 329 матчей, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач. Вместе с красно-синими защитник трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок страны.
В 2016 году Фернандес получил российский паспорт, а в 2017 году дебютировал за сборную России. В 2018 году футболист вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
н. Халк
|
2012-2016
|
148
|
76
|
з. Дуглас Сантос
|
2019-н.в.
|
145
|
4
|
н. Малком
|
2019-н.в.
|
108
|
42
|
п. Вендел
|
2020-н.в.
|
88
|
15
|
п. Клаудиньо
|
2021-н.в.
|
61
|
15
|
п. Жулиану
|
2016-2017
|
42
|
17
|
п. Маурисиу
|
2016-2017
|
42
|
4
|
п. Эрнани
|
2017-2019
|
37
|
1
|
п. Густаво Мантуан
|
2022-н.в.
|
29
|
6
|
з. Родригао
|
2022-н.в.
|
26
|
1
|
н. Юри Алберто
|
2022
|
15
|
6
|
з. Роберт Ренан
|
2023-н.в.
|
10
|
0
|
в. Иван
|
2022
|
4
|
-5
|
п. Ду Кейрос
|
2023-н.в.
|
0
|
0