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Сегодня, 16:40

Марио Фернандес впервые рассказал о причинах ухода из «Зенита»

Алина Савинова
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Защитник Марио Фернандес объяснил, почему решил покинуть «Зенит» этим летом.

«Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

24 июля «Зенит» объявил об уходе 33-летнего Фернандеса. Бразильский защитник с российским паспортом пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года и сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандес выступал за бразильские «Интернасьонал», «Гремио» и московский ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка страны.

 

Источник: Чемпионат
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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