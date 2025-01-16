Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

Марио Фернандес заявил, что хочет продолжить карьеру

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес рассказал о желании продолжить профессиональную футбольную карьеру.

«Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго — одному богу известно. Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

С 2023 по 2024 год бывший игрок сборной России представлял цвета сине-бело-голубых. В июле прошлого года Фернандес получил статус свободного агента.

Источник: Чемпионат
3
Марио Фернандес
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Newsweek сообщил о «большом госте» из США на параде Победы в Москве
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя