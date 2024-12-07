Марио Фернандес: «Я не заканчивал карьеру»

Экс-защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о своем будущем.

«Я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать. Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение. Если такое поступит, и оно будет во благо мне и моей семье, я, конечно же, его рассмотрю. На все воля божья. Воля Господа в нашей жизни превыше всего», — сказал Фернандес «Чемпионату».

В июле стало известно, что Марио Фернандес уходит из «Зенита». Бразильский футболист с российским паспортом пришел в команду сине-бело-голубых летом 2023 года. В 18 матчах за петербургский клуб 34-летний Фернандес не совершил результативных действий.