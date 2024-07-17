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Сегодня, 02:28

Марио Личка: «Динамо» необходимо точечное усиление нескольких позиций»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, считает, что команде необходимо точечное усиление.

«На данный момент у нас действительно нет новых трансферов, кроме вратаря Лунева. Кроме того, несколько игроков выступали на Кубке Америки и еще не вернулись. Тем не менее, мы должны показывать максимум из того, что имеем. Если вы хотите конкурировать с лучшими, нужно минимум 16-17 футболистов, готовых бороться за место в основном составе. Поэтому нам необходимо точечное усиление нескольких позиций», — цитирует «РБ Спорт» Личку.

В первом туре нового сезона «Динамо» сыграет против «Факела». Матч состоится 20 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марио Личка
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