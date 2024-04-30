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Сегодня, 18:51

Марио Личка: «Могу представить Захаряна и Тюкавина в одной команде в Европе»

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Помощник главного тренера «Динамо» Марко Личка высказался о перспективах отъезда нападающего команды Константина Тюкавина в Европу.

«Готов ли он к Европе? Да. Он мог бы играть, где угодно, — приводит Metaratings.ru слова Лички. — Но все зависит от команды, от того, как она будет играть, как они будут использовать это. Хочется, чтобы были тренер и клуб, которые очень сильно хотят его видеть в своей команде. Тогда он сможет добиться успеха. Слова Захаряна, что он пригласил бы в «Реал Сосьедад» Тюкавина и Роналду? Это был бы вариант. Я могу представить Захаряна и Тюкавина в одной команде в Европе».

21-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». На счету нападающего 38 голов и 25 результативных передач в 124 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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