Марио Личка: «Могу представить Захаряна и Тюкавина в одной команде в Европе»

Помощник главного тренера «Динамо» Марко Личка высказался о перспективах отъезда нападающего команды Константина Тюкавина в Европу.

«Готов ли он к Европе? Да. Он мог бы играть, где угодно, — приводит Metaratings.ru слова Лички. — Но все зависит от команды, от того, как она будет играть, как они будут использовать это. Хочется, чтобы были тренер и клуб, которые очень сильно хотят его видеть в своей команде. Тогда он сможет добиться успеха. Слова Захаряна, что он пригласил бы в «Реал Сосьедад» Тюкавина и Роналду? Это был бы вариант. Я могу представить Захаряна и Тюкавина в одной команде в Европе».

21-летний Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». На счету нападающего 38 голов и 25 результативных передач в 124 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.