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Сегодня, 12:20

Марио Личка — о жесткой игре футболистов «Зенита»: «Когда играешь против лучших, нужно знать, что это возможно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии «СЭ» высказал мнение, могут ли бело-голубые составить конкуренцию «Зениту».

— Были также неоднозначные моменты, когда, например, Майсторовичу разбили нос, был наступ на голеностоп Бителло...

— Когда ты играешь против лучших, то есть против «Зенита», тебе нужно знать, что это возможно. Я бы сказал, это как битва. Мы так же хорошо играли и заслужили как минимум одно очко. Даже несмотря на поражение, мы можем гордиться тем, как играли. «Динамо» показало, что с «Зенитом» можно бороться.

— Это показывает и турнирная таблица. Разница не такая большая.

— Да, но, с моей точки зрения, смотреть турнирную таблицу еще слишком рано. Это можно делать после того, как пройдет первый круг. Сейчас надо настраиваться на каждую игру по отдельности и продолжать в том же духе, — сказал Личка «СЭ».

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» c 9 очками располагается на 2-м месте.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марио Личка
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