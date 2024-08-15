Сегодня, 12:30
Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о стыке полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля с Венделом во время матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
— Много споров вызвал момент с фолом на Венделе при участии Карраскаля.
— Это часть игры, обычный отбор. Арбитр свистнул фол и дал карточку.
— Он, вероятно, пропустит 4-5 недель.
— Произошел несчастный случай, потому что, с моей точки зрения, это было нормальное единоборство. От Карраскаля точно не шло инициативы намеренно сфолить и нанести Венделу травму.
— Известный комментатор Орлов сравнил Карраскаля с бандитом.
— Нет-нет. Это неправда. Произошел несчастный случай. Карраскаль точно не хотел травмировать его, — сказал Личка «СЭ».
После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» с 9 очками располагается на 2-м месте.