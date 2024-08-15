Марио Личка — о стыке Карраскаля с Венделом: «Обычный отбор. От Хорхе не шло инициативы нанести травму»

Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о стыке полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля с Венделом во время матча 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

— Много споров вызвал момент с фолом на Венделе при участии Карраскаля.

— Это часть игры, обычный отбор. Арбитр свистнул фол и дал карточку.

— Он, вероятно, пропустит 4-5 недель.

— Произошел несчастный случай, потому что, с моей точки зрения, это было нормальное единоборство. От Карраскаля точно не шло инициативы намеренно сфолить и нанести Венделу травму.

— Известный комментатор Орлов сравнил Карраскаля с бандитом.

— Нет-нет. Это неправда. Произошел несчастный случай. Карраскаль точно не хотел травмировать его, — сказал Личка «СЭ».

После 4-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» с 9 очками располагается на 2-м месте.