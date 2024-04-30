Брат Лички: «Марцел берет на себя все риски. Он босс в команде»

Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» поделился мнением о роли брата, Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

— Есть ли какой-то совет, который вы дали Марцелу и он подействовал?

— Нет, Марцел босс в команде. Последнее решение всегда за ним. Мы всегда, я, Ролан Гусев, Адесойе Ойеволе находимся в диалоге, пытаемся помочь. Мы выражаем свое мнение, но в конечном итоге Марцел берет на себя все риски.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.