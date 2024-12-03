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Сегодня, 15:24

Марио Личка: «Тюкавин уверен в своих качествах»

Диана Андрющенко
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Брат и ассистент главного тренера московского «Динамо» Марио Личка высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в сезоне-2024/25.

«Каждый нападающий хочет забивать голы в каждой игре. Но есть такие периоды, когда не все получается. Здесь могут начаться психологические трудности. Но Тюкавин уверен в своих качествах. Он знал, что рано или поздно забьет. В матче с «Локомотивом» у него это получилось, и мы все рады за него. Поэтому у меня нет и не было никаких переживаний насчет Кости. Конкуренция Тюкавина с Маухубом? Конкуренция хороша для всех игроков. Для Тюкавина хорошо, что в «Динамо» есть еще один сильный нападающий. Он понимает, что есть конкуренция, и ему постоянно нужно становиться лучше», — цитирует Личку Legalbet.ru.

22-летний Тюкавин в нынешнем сезоне забил шесть голов во всех турнирах за бело-голубых.

Источник: Legalbet.ru
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марио Личка
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