Марио Личка: «Тюкавин уверен в своих качествах»

Брат и ассистент главного тренера московского «Динамо» Марио Личка высказался об игре форварда бело-голубых Константина Тюкавина в сезоне-2024/25.

«Каждый нападающий хочет забивать голы в каждой игре. Но есть такие периоды, когда не все получается. Здесь могут начаться психологические трудности. Но Тюкавин уверен в своих качествах. Он знал, что рано или поздно забьет. В матче с «Локомотивом» у него это получилось, и мы все рады за него. Поэтому у меня нет и не было никаких переживаний насчет Кости. Конкуренция Тюкавина с Маухубом? Конкуренция хороша для всех игроков. Для Тюкавина хорошо, что в «Динамо» есть еще один сильный нападающий. Он понимает, что есть конкуренция, и ему постоянно нужно становиться лучше», — цитирует Личку Legalbet.ru.

22-летний Тюкавин в нынешнем сезоне забил шесть голов во всех турнирах за бело-голубых.