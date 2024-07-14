Марио Личка заявил, что «Динамо» будет не хватать Бальбуэны на старте сезона

Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» оценил отсутствие капитана команды Фабиана Бальбуэны из-за участия в Олимпиаде.

— Разговаривали с Бальбуэной?

— Не успел, но он примет участие в важных играх за сборную Парагвая.

— Будет ли это серьезной потерей? Он же капитан...

— Конечно, нам его будет не хватать. Фабиан сейчас не с нами, Маричаль тоже. Мы играли с Роберто Фернандесом и Миланом Майстровичем. К сожалению, Фернандес травмировался.

Сборная Парагвая проведет три матча на групповом турнире: против Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 в Париже с 24 июля по 10 августа.