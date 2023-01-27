«Маритиму» подтвердил переход защитника Андраде в «Химки»

Португальский клуб «Маритиму» на официальном сайте подтвердил переход защитника Лео Андраде в «Химки».

Детали соглашения трансфера 24-летнего футболиста не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, бразилец заключил с «Химками» контракт до 2025 года.

В текущем сезоне Андраде сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее стало известно, что РФС наложил запрет на подписание новых игроков для подмосковной команды.