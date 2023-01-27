«Маритиму» подтвердил переход защитника Андраде в «Химки»

Сегодня, 18:39
Португальский клуб «Маритиму» на официальном сайте подтвердил переход защитника Лео Андраде в «Химки».
Детали соглашения трансфера 24-летнего футболиста не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, бразилец заключил с «Химками» контракт до 2025 года.
В текущем сезоне Андраде сыграл за «Маритиму» в чемпионате Португалии 12 матчей и забил один гол. Портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Ранее стало известно, что РФС наложил запрет на подписание новых игроков для подмосковной команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования