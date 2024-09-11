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Сегодня, 10:00

Мария Киселева стала послом фильма «Федя. Народный футболист»

Мария Киселева.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева стала послом фильма о бывшем полузащитнике московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Федоре Черенкове.

«Я стала послом фильма о Черенкове «Федя. Народный футболист». Для меня это большая честь. Спасибо большое за предложение и такую возможность. Я уверена, что этот фильм не оставит равнодушным никого. Каждый здесь найдет своего Черенкова, каждый здесь увидит свою сборную, каждый здесь увидит свой футбол. Ведь все мы понимаем, что это вид спорта — номер один во всем мире», — сказала Киселева.

Ранее послом фильма «Федя. Народный футболист» стал бывший футболист «Спартака» Георгий Джикия.

Картина о Черенкове выйдет в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России. На Олимпийских играх 1980 года со сборной СССР Черенков завоевал бронзу.

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Мария Киселева

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