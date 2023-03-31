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Сегодня, 01:45

Жена Погребняка: «Павел стал больше времени уделять семье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мария Погребняк, супруга бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, рассказала о жизни своего мужа после завершения игровой карьеры.

«Павел прекрасно провел игры за команду легенд футбола. Футбол у него в крови, и 3-4 раза в неделю он постоянно в него играет. После завершения карьеры он стал больше времени уделять семье. У него появилось свободное время. Теперь он детей водит и в школу, и на тренировки, и дома у него с ними разные активности», — приводит Sport24 слова Погребняк.

39-летний россиянин за карьеру выступал за такие клубы, как «Спартак», «Томь», «Шинник», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг», «Тосно» и другие.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-30-zhena-pogrebnyaka-pavel-stal-bolshe-vremeni-udelyat-semye-teper-on-vodit-detey-v-shkolu-i-na-trenirovki
Павел Погребняк
Футбол
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