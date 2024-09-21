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21 сентября, 23:22

Николич: «Ничейный результат с «Рубином» обиден»

Николич подвел итоги матча с «Рубином»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

— Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.

Футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У «Рубина» на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше, — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЦСКА после девяти туров с 14-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рубин» с 11-ю очками располагается на восьмой строчке.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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