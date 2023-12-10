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Сегодня, 19:44

Маркао: «Одного желания Ари будет мало, чтобы стать президентом «Спартака». Нужны надежные люди рядом»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал, что думает о желании экс-нападающего московского клуба Ари стать президентом красно-белых.

«Важно понять, готов ли Ари к такой работе. Да, он играл за «Спартак», но это мало влияет на готовность к такой должности. И одного желания стать президентом будет мало, нужно проделать для этого огромный труд. Ари нужно иметь хорошую команду, чтобы справиться с такой ролью. Важен менеджмент и надежные люди рядом. Самое главное, чтобы «Спартак» смог снова побеждать в чемпионате России. Также, конечно, хочется, чтобы команда вновь играла в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Маркао.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Всего он провел 110 матчей за красно-белых, в которых забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/markao-odnogo-zhelaniya-ari-budet-malo-chtoby-stat-prezidentom-spartaka/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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