Маркао: «Одного желания Ари будет мало, чтобы стать президентом «Спартака». Нужны надежные люди рядом»

Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал, что думает о желании экс-нападающего московского клуба Ари стать президентом красно-белых.

«Важно понять, готов ли Ари к такой работе. Да, он играл за «Спартак», но это мало влияет на готовность к такой должности. И одного желания стать президентом будет мало, нужно проделать для этого огромный труд. Ари нужно иметь хорошую команду, чтобы справиться с такой ролью. Важен менеджмент и надежные люди рядом. Самое главное, чтобы «Спартак» смог снова побеждать в чемпионате России. Также, конечно, хочется, чтобы команда вновь играла в еврокубках», — приводит «РБ Спорт» слова Маркао.

Ари выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. Всего он провел 110 матчей за красно-белых, в которых забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров.