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Сегодня, 00:28

Маркао заявил, что любовь болельщиков «Спартака» спасала его от холодов в Москва

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Маркао рассказал, как боролся с минусовой температурой в Москве.

«Было ли холодно? Да, конечно! Не просто холодно, а очень холодно! Всем бразильцам сложно адаптироваться к такой погоде, у нас ведь нет снега и таких температур. Поэтому для меня это был удивительный жизненный опыт. Как спасался от холодов? Меня спасала любовь болельщиков «Спартака» и всех россиян, которые меня окружали. Даже от простуды такой рецепт помогал! Я всегда буду с теплотой вспоминать время, проведенное в «Спартаке», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Маркао выступал за «Спартак» в период с 2000 по 2001 год. Всего за московский клуб он провел 24 матча, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/markao-v-moskve-ot-holodov-menya-spasala-lyubov-bolel-shhikov-spartaka/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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