Маркиньос и Виллиан Жозе приехали со «Спартаком» на матч против «Локомотива»

Футболисты «Спартака» Маркиньос и Виллиан Жозе прибыли с командой на матч против «Локомотива» в 10-м туре РПЛ.

Маркиньос пропустил последний матч красно-белых против московского «Динамо» (2:2) в 9-м туре из-за смерти отца. Виллиан Жозе в последний раз выходил на поле в игре против махачкалинского «Динамо» (0:1) в FONBET Кубке России, которая прошла 27 августа.

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина не приехал на матч. Ранее сообщалось, что он может пропустить встречу из-за повреждения.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.