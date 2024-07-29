Маркиньос не полетел на матч Лиги чемпионов с «Ференцварошем»

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Бенефито Бензе сообщил «СЭ», что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос не отправился с командой на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс».

«Маркиньос не полетел с командой на матч», — сказал Бензе «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив».

Об интересе железнодорожников к 24-летнему бразильцу стало известно 12 июля. 20 июля в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом, однако 24 июля появилась информация о том, что «Спартак» перехватил игрока. Утверждалось, что на ситуацию мог повлиять новый главный тренер красно-белых Деян Станкович, работавший с форвардом в «Ференцвароше».

Александр Абустин