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Сегодня, 08:30

Маркиньос объяснил, почему принял предложение «Спартака» и отказал «Локомотиву»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос в комментарии для «СЭ» объяснил, почему принял решение перейти в «Спартак».

«Не думаю, что финансовый фактор был главным в выборе между «Спартаком» и «Локомотивом». Важнее было то, что я уже работал со Станковичем и то, что «Спартак» — великий клуб. Факторов было много. Финансовый — не главный», — сказал Маркиньос «СЭ».

В сезоне-2023/24 Маркиньос провел за венгерский клуб 27 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач. 3 августа 21-летний бразилец перешел в «Спартак», подписав контракт с клубом на 3 года.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК Спартак (Москва)
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