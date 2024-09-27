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Сегодня, 11:43

Маркиньос пропустит матч против «Локомотива»

Микеле Антонов
Корреспондент
Маркиньос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стефано Кастанья, агент вингера «Спартака» Маркиньоса сообщил «СЭ», что футболист не примет участия в матче 10-го тура РПЛ против «Локомотива».

22 сентября Маркиньос пропустил игру 9-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:2). У бразильца умер отец, футболист отправился на родину.

— Маркиньос пропустит матч против «Локомотива»?

— Да.

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста

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