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Сегодня, 21:19

Маркиньос рассказал о роли Станковича в его переходе в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о том, повлияла ли фигура главного тренера красно-белых Деяна Станковича на его переход в московский клуб.

«Конечно. Станкович — отличный тренер, очень его уважаю. Он сильно помог мне в «Ференцвароше». Он мне позвонил, мы поговорили, обсудили разные вопросы. В основном «Спартак», конечно. Поговорили о моем переходе. Я сказал, что готов приехать и рад тому, что он хочет видеть меня в команде», — цитирует Маркиньоса официальный сайт «Спартака».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 24-летним бразильцем 3 августа. Его соглашение рассчитано на три года. Сообщалось, что красно-белые перехватили вингера у «Локомотива».

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

5 августа «Спартак» дома сыграет против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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