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Сегодня, 10:25

Маркиньос считает, что Севикян усилит любую команду РПЛ: «Отличный игрок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении бывшего одноклубника по «Ференцварошу» Эдгара Севикяна в «Локомотив».

«Это отличный игрок. Очень хороший человек. Уверен, что если он вернется в Россию, в какую команду он бы ни пошел, он очень поможет», — сказал Маркиньос «СЭ».

Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят арендовать 23-летнего футболиста сборной Армении с опцией права выкупа.

В нынешнем сезоне Севикян принял участие в одной игре, проведя на поле восемь минут.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян
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