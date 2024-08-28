Маркиньос считает, что Севикян усилит любую команду РПЛ: «Отличный игрок»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном возвращении бывшего одноклубника по «Ференцварошу» Эдгара Севикяна в «Локомотив».

«Это отличный игрок. Очень хороший человек. Уверен, что если он вернется в Россию, в какую команду он бы ни пошел, он очень поможет», — сказал Маркиньос «СЭ».

Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят арендовать 23-летнего футболиста сборной Армении с опцией права выкупа.

В нынешнем сезоне Севикян принял участие в одной игре, проведя на поле восемь минут.