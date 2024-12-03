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Сегодня, 14:30

Маркиньос считает, что «Спартак» может бороться за чемпионство в этом сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о чемпионских амбициях красно-белых.

«Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Почему нет? Нам нужно продолжать в том же духе. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга. Это нам помогает», — сказал Маркиньос «СЭ».

По итогам 17 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 39 очками. На втором месте располагается «Краснодар», у которого 38 баллов. «Спартак» (34) идет третьим.

На счету бразильца три голевые передачи в 20 матчах за «Спартак» в этом сезоне.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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