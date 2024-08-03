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Сегодня, 20:38

Маркиньос: «Когда пришло предложение от «Спартака», я сразу согласился»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Спартака» Маркиньос рассказал, как принимал решение о переходе в московский клуб.

«Когда пришло предложение от «Спартака», я долго не раздумывал. И принял решение, потому что это внушительный клуб с богатой историей. Когда Томаш Амарал связался со мной по поводу предложения, то я сразу согласился. Не сомневался, что принимаю правильное решение», — цитирует Маркиньоса официальный сайт красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 24-летним бразильцем 3 августа. Его соглашение рассчитано на три года. Сообщалось, что красно-белые перехватили вингера у «Локомотива».

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

5 августа «Спартак» дома сыграет против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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