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Сегодня, 22:15

Николич: «Пьянича подводим аккуратно, потихоньку, чтобы не было никакой травмы»

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопросы журналистов после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

— Вы говорили, что время покажет, когда Пьянич будет готов. Возможно ли, что он полностью будет готов к дерби со «Спартаком»?

— Мне понятно, почему вам интересна эта история. Он такой профессионал, и мы знаем, где он играл. Но я напомню, что мы обсуждаем не теннис, а футбол, командный вид спорта. Миралем уже готов. Если бы он не был готов, я бы его не выпускал. Просто мы его подводим аккуратно, потихоньку, чтобы не было никакой травмы.

— В сборную из вашей команды вызвали Мусаева, Облякова и Дивеева. Насколько удивились тому, что национальная команда не будет проводить матчи? Не было ли мыслей о том, что нужно ли их отпускать, чтобы они не получили травму?

— Как говорится, тьфу-тьфу, не дай бог, нам сейчас это не нужно. А про сборы, это не ко мне, потому что это не моя работа. Если это нужно, значит нужно. Сборная — это важно, и ее нужно поддержать.

— За счет чего на данный момент Гуарирапа выигрывает конкуренцию у Мусаева?

— В один момент играет Гуарирапа, в другой — Мусаев, иногда они играют вместе. Это наша возможность — использовать их качества по разному в разных матчах. Я бы не стал говорить, что проигрывает конкуренцию. Сейчас у нас два центральных нападающих, это в два раза лучше, чем до прихода Гуарирапы. Конкуренция — это нормально в футболе. Я бы хотел, чтобы у нас их было четыре, чтобы еще больше была конкуренция, чтобы они еще больше выкладывались на тренировках.

Денис Сафронов

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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