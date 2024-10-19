Николич — о победе ЦСКА над махачкалинским «Динамо»: «Команда завоевала самые сладкие три очка»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

Единственный гол в прошедшем матче забил нападающий Тамерлан Мусаев на 56-й минуте

«К сожалению, состояние поля не самое лучшее. В любом случае очень рад за своих ребят: они завоевали самые тяжелые, важные и «сладкие» три очка. Мы очень уважительно относимся к «Динамо», знаем, как сложно играть против этой команды. Так что счастлив за команду и за три завоеванных очка», — приводит слова Николича пресс-служба красно-синих.

ЦСКА одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем матче армейцы примут «Ахмат» в 6-м туре группового этапа FONBET Кубка России.