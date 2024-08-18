Николич — о поражении «Локомотиву»: «Если ты не используешь свои шансы — футбол наказывает»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:1) в 5-м туре РПЛ.

Победный гол железнодорожников забил Наир Тикнизян на 90-й минуте.

«Игра была одной из лучших, команда точно не заслужила проигрыша. Обидно, жаль, но это футбол. Тут такое происходит не в первый раз. У тебя может быть хорошая игра, моменты, преимущество, контроль, удары и угловые. Соперник при этом может ничего не создавать, но если ты не используешь свои шансы — футбол наказывает. Так и получилось: первый удар «Локомотива» завершился голом. Почему мы не забили и игра не сложилась иначе? Знаю причины, но это наша внутренняя кухня. Будем работать», — передает слова Николича официальный сайт ЦСКА.

В следующем матче ЦСКА примет тольяттинский «Акрон». Встреча пройдет 24 августа.