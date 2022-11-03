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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к тому, чтобы возглавить «Сочи», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, руководство сочинского клуба рассматривает серба как главного кандидата в случае увольнения старшего тренера команды Вадима Гаранина.
В среду, 2 ноября появилась информация об отставке Гаранина, однако президент «Сочи» Борис Ротенберг опроверг эти данные.
«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 15 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования