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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» заявил, что не общался с полузащитником москвичей Дмитрием Бариновым на предмет возможного перехода в «Бешикташ».
— Вы не обсуждали с Бариновым переход в «Бешикташ»?
— Нет. Мы общаемся, поздравляем друг друга с Новым годом и Рождеством, с днем рождения. Разговариваем о футболе, когда есть какая-то важная тема. Но о трансфере в «Бешикташ» не разговаривали. Уверен, Дима примет правильное решение.
В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования