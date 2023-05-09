Марко Николич не вернется в РПЛ, он может возглавить «Партизан» или «Маккаби Хайфа»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич сейчас не рассматривает предложения из России, сообщает Sport24.

«Для Марко сейчас нереально вернуться в РПЛ, потому что сербский специалист хочет иметь возможность выступать в еврокубках. На данный момент он отклонил все предложения из России и открыт для клубов из Европы. Этим летом наиболее возможными вариантами продолжения карьеры Николича могут стать сербский «Партизан» или израильский «Маккаби» из Хайфы», — сообщил источник из окружения специалиста.

Марко Николич работал в «Локомотиве» с июня 2020 по октябрь 2021 года.